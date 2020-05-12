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В Новосибирской области количество заболевших COVID-19 выросло до 1,2 тысячи

, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Новосибирской области количество заболевших COVID-19 выросло до 1,2 тысячи
анализ, pixabay.com
В Новосибирской области с начала пандемии COVID-19 выявили более 1,2 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 55 инфицированных граждан.
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов в рамках оперативного совещания в облправительстве уточнил, что к настоящему моменту в регионе выявлено 1 226 случаев заболевания COVID-19. 15 пациентов скончались, выздоровели 338 человек.
Ранее стало известно, что коечный фонд, который был развернут в регионе для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, используется на 38%.
ЕТ
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