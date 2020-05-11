В Тюмени смягчили режим самоизоляции, разрешив гулять и заниматься спортом на улице

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11 мая 2020, 22:51 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Тюменской области Александр Моор. Фото: сайт правительства ТО.

Губернатор Тюменской области смягчил режим самоизоляции в регионе, отметив, что из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе еще рано полностью отказываться от введенных ранее ограничений. Об этом Александр Моор сообщил в своем Инстаграм.

По его словам, в регионе пока нет предпосылок для полного отказа от режима самоизоляции, введенного ранее из-за распространения коронавируса, потому что в области растет число заболеваний, и регистрируются смертельные случаи среди пожилых людей.

В области до 31 мая продлен режим повышенной готовности на территории региона и введен масочный режим.

Тем не менее, с 11 мая в регионе разрешаются только прогулки по улицам при соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра и занятия спортом на свежем воздухе на расстоянии не менее 5 метров друг от друга.

Ранее сообщалось, что власти Башкирии разрешили жителям республики свободное передвижение.