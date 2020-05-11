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11 мая 2020, 22:28 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, Турция

Турция запускает программу "Сертификация здорового туризма" с начала летнего сезона 2020 года. Страна не намерена закрывать свои границы для иностранных туристов, заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.

"Мы действуем с чувством ответственности, чтобы и наши граждане, и наши гости, прибывающие в страну, чувствовали себя комфортно во время своего визита", - отмечает министр.

Программа сертификации гарантирует, что туристы будут проводить свой отпуск "безопасным и гигиеничным образом" и чувствовать себя комфортно во время своего визита. Программа включает в себя превентивные и защитные меры в отношении воздушных, морских и наземных перевозок, портов прибытия, всех объектов сферы отдыха и развлечений, а также состояния здоровья сотрудников отрасли и самих туристов.

Меры предосторожности включают в себя ограничение на вход в терминалы аэропортов пассажиров без защитной маски, предоставление пассажирам бесплатных защитных масок, применение тепловизионных камер для измерения температуры тела на входе в здания аэропорта, наличие в достаточном количестве дезинфицирующих средств и дезинфекционных кабин, применение специальных мер предосторожности в отношении пассажиров, которые определяются как потенциальная группа риска.

Подобные меры есть и для предосторожности в отношении обеспечения физического и психического здоровья персонала на транспорте, в жилых помещениях и на объектах сферы общественного питания.

Разработан также комплекс мер на на объектах и в сфере транспорта.

Турция с запозданием откроет в этом году курортный сезон и сейчас отели готовятся выполнять требования, которые из-за эпидемии коронавирусной инфекции, поставило министерство культуры и туризма.