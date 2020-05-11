Политолог прокомментировал обращение Владимира Путина: «у губернаторов сжался желудок от страха»

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11 мая 2020, 20:36 [ «Аргументы Недели» ]

Kremlin Pool/Global Look Press, Владимир Путин

Политтехнолог Марат Баширов, комментируя выступление президента России Владимира Путина сегодня, считает, что губернаторы больше не смогут "прикрываться президентом". А "министр Решетников в эту минуту поседел".

Эксперт считает, что почти 30 губернаторов покинут свои посты уже через неделю. "Вся ответственность ложится на них: за людей, за бюджет, за экономику", - подчеркнул Баширов. Руководителям никто не станет объяснять и "переводить" позицию Путина. "Так они и звонят в администрацию президента только потому, что пересмотрели его выступление десять раз и ничего не поняли в нем, кроме того, что от страха у них сжался желудок!" - отметил Марат Баширов.

"Сайт "Госуслуги" ляжет после выступления Президента. Вот и проверим, как он способен работать в экстремальных условиях. Думаю, что министр Решетников в эту минуту поседел", - считает Марат Баширов.