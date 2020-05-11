Путин предложил выделить 12 млрд рублей госструктурам, оказывающим микрофинансиовую поддержку бизнесу

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11 мая 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил докапитализировать госструктуры, оказывающие микрофинансиовую поддержку бизнесу.

На совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны, глава государства заявил, что «практически во всех субъектах Федерации созданы и достаточно успешно работают государственные структуры, которые оказывают микрофинансовую поддержку индивидуальным предпринимателям, семейным предприятиям, небольшому бизнесу».

Путин предложил не откладывая провести докапитализацию таких компактных, но достаточно эффективных региональных институтов развития. На эти цели предлагается направить 12 млрд рублей.

«Эти средства были заложены в нацпроекте «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на предстоящие годы. Считаю, что этот финансовый ресурс должен сработать уже сейчас, в 2020 году», – цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Ранее Путин обратился к представителям старшего поколения.