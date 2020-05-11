Путин обратился к представителям старшего поколения

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11 мая 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, объявив, что Россия подошла к смягчению режима ограничений, подчеркнул, что ограничительные меры будут сохранены для лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболевания.

Об этом российский лидер заявил на совещании по ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

«Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома - часто в разлуке со своими детьми, внуками, но сейчас нужно еще потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни. Режим ограничений пока сохраняется, потому что мы переживаем за вас и делаем все возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса», – сказал глава государства.

Президент также отметил, что поэтапное снятие ограничительных мер – прерогатива глав регионов, которые должны руководствоваться мнениями главных санитарных врачей региона.