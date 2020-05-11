Власти Красноярского края продлили режим самоизоляции до конца мая

В Красноярском крае режим всеобщей самоизоляции в Красноярском крае продлен до 31 мая.
Как сообщается на официальном портале региона, «до 31 мая включительно продлено дистанционное обучение в образовательных организациях и работа дежурных групп детских садов».
В документе также говорится, что до 31 мая приостановлена работа предприятий общественного питания, за исключением работающих на вынос, на доставку заказов и тех, кто обслуживает работников организаций. По-прежнему будут закрыты торговые и торгово-развлекательные центры.
Между тем, власти решили снять режим самоизоляции в четырех районах края.
Ранее сообщалось, что коронавирусом переболел губернатор Ленинградской области.