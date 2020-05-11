Власти Красноярского края продлили режим самоизоляции до конца мая

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11 мая 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]

Проверка документов. Фото: сайт МВД

В Красноярском крае режим всеобщей самоизоляции в Красноярском крае продлен до 31 мая.

Как сообщается на официальном портале региона, «до 31 мая включительно продлено дистанционное обучение в образовательных организациях и работа дежурных групп детских садов».

В документе также говорится, что до 31 мая приостановлена работа предприятий общественного питания, за исключением работающих на вынос, на доставку заказов и тех, кто обслуживает работников организаций. По-прежнему будут закрыты торговые и торгово-развлекательные центры.

Между тем, власти решили снять режим самоизоляции в четырех районах края.

Ранее сообщалось, что коронавирусом переболел губернатор Ленинградской области.