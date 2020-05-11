В Чувашии собираются ввести обязательный масочный режим

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11 мая 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: moygorod-online.ru

Девушка в маске. Фото: Pixabay

Глава Чувашии Олег Николаев в ближайшее время внесет изменения в указ о режиме повышенной готовности.

Речь идет о введении на территории республики обязательного масочного режима в общественных местах: магазинах, транспорте, медицинских учреждениях. Сейчас эта мера носит рекомендательный характер.

Параллельно с новой ограничительной мерой, гражданам разрешат прогулки и занятия спортом на открытом воздухе.

«Очевидно, что и эмоциональная и физическая разгрузка людям необходимы. Прогулки на свежем воздухе и индивидуальные спортивные занятия, например, пробежки или велопоездки, этому будут способствовать. Кроме того, специалисты также говорят о том, что двигательная активность позволяет укрепить иммунитет», – заявил Николаев, подчеркнув, что речь идет об индивидуальных занятиях при соблюдении всех необходимых мер безопасности.

В Чувашии за появление на улице без уважительной причины и справки от работодателя могут оштрафовать на сумму от 1 до 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье с 18 мая планируют ввести обязательный масочный режим.