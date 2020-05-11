Создателя «Омбудсмена полиции» госпитализировали из изолятора

Обвиняемый в вымогательстве 300 тысяч рублей у полицейского блогер Владимир Воронцов госпитализирован из ИВС, где содержался перед помещением в СИЗО. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Адвокат рассказал, что Владимиру Воронцову ночью вызвали скорую, его увезли в 20 больницу, в хирургическое отделение с признаками холецистита. О его состоянии пока не сообщается.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод прокомментировал задержание в столице автора проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.