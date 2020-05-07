В СПЧ прокомментировали задержание автора проекта «Омбудсмен полиции»: «одиозная фигура»

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7 мая 2020, 18:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

pixabay.com, задержание

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод прокомментировал задержание в столице автора проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.

Брод считает Воронцова довольно "одиозной фигурой". СМИ уже ранее писали о скандалах, "когда он предлагал услуги правозащитника за деньги или за плату весьма экзотичную", - отмечает он. Александр Брод считает, что Воронцов использует деятельность правозащитника в корыстных целях, часто неблаговидных.

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