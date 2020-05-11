В Ростовской области рассказали о тяжелых пациентах с COVID-19

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11 мая 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixels.com

Правительство Ростовской области сообщило, что за минувшие сутки в стране скончался еще один пациент с диагностированным у него коронавирусом нового типа. Кроме того, выявлено 88 новых случаев заражения.

«За последние сутки скончался еще один пациент – 87-летняя ростовчанка с хроническими заболеваниями. Общее число жертв новой коронавирусной инфекции в Ростовской области достигло 22. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 16 человек», - говорится в заявлении ведомства.

Общее число заболевших COVID-19 в регионе составил 1851 случай, из них 407 человек выздоровели, 22-умерли.

Ранее сообщалось, что губернатор Ленобласти переболел коронавирусом.