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Вице-премьер Чернышенко назвал самую пострадавшую от COVID-19 отрасль

, 14:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Вице-премьер Чернышенко назвал самую пострадавшую от COVID-19 отрасль
российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко, Gazprom-Media Holding/via Global Look Press
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко в понедельник, 11 мая, рассказал об отрасли страны, которая сильнее других пострадала от пандемии коронавируса нового типа.
По словам Чернышенко, в России, как и во всем мире, такой отраслью является туризм. Вице-премьер уточнил, что почти во всех странах произошел локдаун, вследствие чего отели вынуждены были закрыться. 
Дмитрий Чернышенко уточнил, что правительство РФ уже внесло туризм с перечень наиболее пострадавших отраслей экономики и оказывает ему комплексную поддержку.
Ранее зампредседателя российского правительства рассказал, при каких условиях туристический сезон в стране состоится.
ЕТ
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