Вице-премьер Чернышенко назвал самую пострадавшую от COVID-19 отрасль

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко в понедельник, 11 мая, рассказал об отрасли страны, которая сильнее других пострадала от пандемии коронавируса нового типа.

По словам Чернышенко, в России, как и во всем мире, такой отраслью является туризм. Вице-премьер уточнил, что почти во всех странах произошел локдаун, вследствие чего отели вынуждены были закрыться.

Дмитрий Чернышенко уточнил, что правительство РФ уже внесло туризм с перечень наиболее пострадавших отраслей экономики и оказывает ему комплексную поддержку.