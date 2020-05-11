Вице-премьер Чернышенко назвал условие, при котором летний турсезон в России состоится

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11 мая 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Анапа, Roman Denisov/Russian Look

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко сделал важное заявление в понедельник, 11 мая. По его словам, летний туристический сезон в России может состояться, если граждане будут соблюдать ограничения.

Чернышенко подчеркнул, что как только будет заметна тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом нового типа, некоторые регионы Российской Федерации будут принимать решение о постепенном снятии ограничений.

Вице-премьер отметил, что тогда граждане страны смогут поехать отдыхать на курорты Крыма, Краснодарского края и Северного Кавказа. Дмитрий Чернышенко выразил надежду на то, что люди проявят сознательность и будут соблюдать предписанные требования и ограничительные меры, чтобы летний отдых состоялся.