В Подмосковье заразился коронавирусом и умер врач, уроженец Башкирии. Доктору было 28 лет

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11 мая 2020, 12:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ToDay News Ufa

фото: pixabay.com

В Московской области заразился коронавирусной инфекцией и умер участковый врач-терапевт, уроженец Уфы, Наиль Саматов. Доктору из Башкирии было всего 28 лет. Он только в прошлом году окончил лечебный факультет Башкирского медицинского университета.

Наиль Саматов несколько месяцев проработал в поликлинике №3 ЦРБ города Егорьевска. Наиль заразился коронавирусом на работе. У него был вызов к пациенту, у которого был подтвержден коронавирус. На вызове доктор был в маске и перчатках, без специального костюма. Вскоре пациент умер.

В конце апреля у врача диагностировали двустороннюю пневмонию и коронавирус COVID. Состояние Саматова оценивалось как тяжелое. У Наиля поднималась температура выше 40 градусов. Его перевели на ИВЛ аппарат. Доктора перевезли на лечение в больницу в Москву. Несмотря на усилие коллег, молодой врач скончался.

Имя Наиля Саматова включено в «Список памяти». Молодой мужчина был единственным ребенком у своих родителей.