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Режим самоизоляции смягчат в Новосибирской области

, 12:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Режим самоизоляции смягчат в Новосибирской области
Новосибирск, Serguei Fomine/Global Look Press
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что после 11 мая режим самоизоляции будет продлен, однако его смягчат. Ограничение нахождения людей в общественных местах продолжит действовать.
Травников уточнил, что с 12 мая жителям Новосибирской области позволят гулять, но только с членами семьи или по два человека. Можно будет заниматься спортом по 1-2 человека, а также посещать кладбища. Возобновят работу продовольственные рынки за пределами Новосибирска.
Масочный режим сохранится при посещении торговых точек и общественных мест, а также в общественном транспорте региона.
ЕТ
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