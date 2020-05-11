Режим самоизоляции смягчат в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что после 11 мая режим самоизоляции будет продлен, однако его смягчат. Ограничение нахождения людей в общественных местах продолжит действовать.

Травников уточнил, что с 12 мая жителям Новосибирской области позволят гулять, но только с членами семьи или по два человека. Можно будет заниматься спортом по 1-2 человека, а также посещать кладбища. Возобновят работу продовольственные рынки за пределами Новосибирска.