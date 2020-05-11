В Свердловской области количество зараженных COVID-19 достигло 1 952

За сутки в 21 муниципалитете Свердловской области выявили 108 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в понедельник в оперативном штабе региона.

В общей сложности на территории Свердловской области к настоящему моменту зарегистрированы 1 952 случая заболевания коронавирусом нового типа.

В оперштабе заявили, что состояние тринадцати пациентов врачи региона оценивают как тяжелое. 37 граждан находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные – в удовлетворительном. Выздоровели и вышли из медучреждений 390 человек.