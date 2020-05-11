За сутки в России скончались 94 пациента с коронавирусом нового типа

За прошедшие сутки на территории России скончались 94 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса нового типа.

С начала пандемии в России умерли 2 009 человек с подтвержденным коронавирусом нового типа.

Уточняется, что в частности, 56 человек скончались в Москве, 14 – в Московской области, пятеро – в Брянской области и трое – в Петербурге.