За сутки в России скончались 94 пациента с коронавирусом нового типа

За прошедшие сутки на территории России скончались 94 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса нового типа.
С начала пандемии в России умерли 2 009 человек с подтвержденным коронавирусом нового типа.
Уточняется, что в частности, 56 человек скончались в Москве, 14 – в Московской области, пятеро – в Брянской области и трое – в Петербурге.
Ранее стало известно, что Россия обошла Италию и Великобританию по количеству инфицированных
COVID-19 и вышла на третье место в мире по данному показателю.