Психотерапевт предложила тест, позволяющий супругам разобраться в чувствах в период самоизоляции

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11 мая 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]

женщина и мужчина, pixabay.com

Психотерапевт Елена Сюр рассказала, как супругам разобраться в своих чувствах во время самоизоляции и не наделать ошибок. В настоящий момент многие семейные отношения проходят проверку на прочность.

Елена Сюр в беседе с Радио Sputnik отметила, что существует хороший тест, позволяющий разобраться в себе и понять, любит ли один человек другого. Женщина должна сначала представить мужчину в текущий момент, а также то, что она к нему чувствует – обиду, раздражение, злость, недовольство, если они есть. После этого следует представить, что она только встретилась с ним или вышла замуж. Если от этих воспоминаний возникают "бабочки в животе", приятные эмоции, то это была любовь, за которую следует бороться, несмотря на непростые обстоятельства.

Психотерапевт уточнила, что существуют и другие маркеры, свидетельствующие о том, что не все потеряно. В частности речь идет о ситуациях, когда после расставания или даже развода люди продолжают друг о друге заботиться, помогают в сложных ситуациях.

Высока вероятность вернуть хорошие отношения, если у мужчины и женщины есть общие ценности и они готовы простить друг другу неприятные эмоции.