В Национальном родительском комитете предложили назначать психологов супругам, находящимся на грани развода

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1 мая 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

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В Национальном родительском комитете хотят предоставить семьям на грани развода бесплатные услуги психолога. Известно, что соответствующее обращение было направлено в комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

В беседе с RT председатель комитета Ирина Волынец отметила: такая мера необходима в связи с возможным увеличением количества расторжения браков на фоне сложной психологической ситуации из-за распространения COVID-19. По словам Волынец, психологическое сопровождение должно осуществляться за государственный счёт, и это будет важная помощь семьям в решении проблемы межличностных конфликтов.

Общественница уверена, что особенно актуальной эта поддержка станет для тех, у кого есть дети, ведь в таком случае помощь психолога требуется также ребёнку.

Ранее сообщалось: глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил: ведомство рассматривает возможность проведения телевизионных уроков для школьников.