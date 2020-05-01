В Национальном родительском комитете предложили назначать психологов супругам, находящимся на грани развода

В Национальном родительском комитете хотят предоставить семьям на грани развода бесплатные услуги психолога. Известно, что соответствующее обращение было направлено в комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
В беседе с RT председатель комитета Ирина Волынец отметила: такая мера необходима в связи с возможным увеличением количества расторжения браков на фоне сложной психологической ситуации из-за распространения COVID-19. По словам Волынец, психологическое сопровождение должно осуществляться за государственный счёт, и это будет важная помощь семьям в решении проблемы межличностных конфликтов.
Общественница уверена, что особенно актуальной эта поддержка станет для тех, у кого есть дети, ведь в таком случае помощь психолога требуется также ребёнку.
Ранее сообщалось: глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил: ведомство рассматривает возможность проведения телевизионных уроков для школьников.