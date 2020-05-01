Минпросвещения России хочет возобновить практику проведения телевизионных уроков

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1 мая 2020, 06:59 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Фото: сайт Минпросвещения РФ

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство рассматривает возможность проведения телевизионных уроков для школьников. Об этом он сказал в эфире телеканала ОТР

Министр напомнил, что когда-то такие уроки были, пользовались популярностью, «и, может быть, нам стоит к этому опыту вернуться».

Он также подчеркнул, что это случится после возвращения школ к традиционной форме обучения. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире.

«Мы прорабатываем этот вопрос с методистами – помощь особенно там, где нет интернета, а такие поселки есть», – заявил Кравцов.

По его словам, в Минпросвещения, «аккуратно к этому подходят» с точки зрения помощи традиционной системе образования.

Ранее Кравцов говорил, что Минпросвещения не собирается менять традиционную школу на дистанционное обучение.