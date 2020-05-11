Коэффициент младенческой смертности в РФ за первые месяцы 2020 года снизился на 2,2%

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11 мая 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

рука младенца, pixabay.com

Коэффициент младенческой смертности в РФ за первые три месяца 2020 года сократился на 2,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Соответствующие данные предоставили в пресс-службе Минздрава РФ.

Коэффициент смертности младенцев достиг 4,5 умерших на 1 тысячу родившихся живыми в январе-марте текущего года.

В аналогичный период 2019 года уровень смертности маленьких детей достигал 4,6%.

В ведомстве уточнили, что более интенсивное сокращение числа смертей в возрасте до одного года по сравнению с уменьшением коэффициента младенческой смертности связано со значительным падением уровня рождений за сравниваемый период.