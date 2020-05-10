В США нашли способ значительно сократить смертность от коронавируса

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10 мая 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Medical Xpress

pixabay.com, коронавирус

Специалисты Северо-Западного университета (США, штат Иллинойс) выявили значительную корреляцию между высокой смертностью от COVID-19 и дефицитом витамина D. В качестве меры уменьшения числа смертей он очень важен.

Результаты анализа, который основан на статистике больниц на нескольких континентах, показали, что у больных из государств, наиболее подверженных коронавирусу, таких как Италия, Испания и Великобритания, наблюдается пониженное содержание витамина D в сравнении с пациентами из других стран. Причем это прослеживается во всех возрастных группах.

Исследователи отмечают, что витамин D помогает укрепить иммунитет и предотвращает гиперреакцию иммунной системы на вирус. Таким образом, с помощью приёма этой добавки можно было бы сократить число тяжёлых случаев и значительно снизить риск осложнений.

«Именно беспорядочный иммунный ответ, а не повреждение легких самим вирусом, вероятно, в большинстве случаев вызывает смерть у пациентов с коронавирусом», – отмечает руководитель группы, профессор биомедицинской инженерии Вадим Бэкман.

Открытие позволяет объяснить, почему так низок уровень смертности от коронавируса среди детей. У них не успел сформироваться приобретенный иммунитет.

Авторы также предупредили, что передозировка витамина D чревата разными побочными эффектами. Оптимальную дозу вещества для борьбы с COVID-19 ученые еще не определили из недостаточного количества данных.

В России, по данным на утро 10 мая, за последние сутки 11 012 новых случаев коронавируса в 83 регионах.