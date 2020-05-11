В Пентагоне сообщили о положительном и отрицательном тестах на коронавирус у командира Нацгвардии США

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11 мая 2020, 11:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CNN

Пентагон, фото: pixabay.com

В Пентагоне сообщили о тестах на коронавирус у командира Бюро Национальной гвардии США генерала Джозефа Ленгиела. Ленгиела сдавал анализы на коронавирус дважды. В субботу первый тест дал положительный результат, позднее в тот же день другой тест оказался отрицательным.

Сегодня генерал получит результат третьего теста, сообщил источник в Пентагоне.

Известно, что начальник штаба ВМС США адмирал Майк Гилдей ранее самоизолировался, хотя его тест на коронавирус показал отрицательный результат. Но он находится в контакте с одним из членов своей семьи, у которого коронавирус подтвердился.

Генерал Ленгиел и адмирал Гилдей не присутствовали на совещании с президентом США Дональдом Трампом и военачальниками в минувшую субботу.

Всего в США, по данным на утро 11 мая, с начала распространения инфекции зафиксировано 1 367 638 случаев заражения коронавирусом. В вооруженных силах США выявлено 7702 случаев заражения COVID, по данным на 7 мая.

Отметим, ученые признали появляющиеся ошибки в тестах на коронавирус и объяснили, почему они могут быть на всех стадиях COVID-19