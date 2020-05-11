За сутки в Саратовской области зарегистрировали 92 заболевших COVID-19

В Саратовской области за минувшие сутки выявили еще 92 случая заболевания коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставил в понедельник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Подчеркивается, что 27 новых случаев заражения зарегистрировали в Саратове, 12 – в Новоузенском, 10 – в Советском, пять – в Марксовском, по четыре – в Перелюбском и Ртищевском, по три – в Пугачевском и Красноармейском, по два - в Аткарском, Ершовском, Дергачевском, Калининском, Базарно-Карабулакском и Самойловском, а также по одному – в 12 других районах области.