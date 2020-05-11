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За сутки в Саратовской области зарегистрировали 92 заболевших COVID-19

, 10:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

За сутки в Саратовской области зарегистрировали 92 заболевших COVID-19
анализ крови, pixabay.com
В Саратовской области за минувшие сутки выявили еще 92 случая заболевания коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставил в понедельник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Подчеркивается, что 27 новых случаев заражения зарегистрировали в Саратове, 12 – в Новоузенском, 10 – в Советском, пять – в Марксовском, по четыре – в Перелюбском и Ртищевском, по три – в Пугачевском и Красноармейском, по два - в Аткарском, Ершовском, Дергачевском, Калининском, Базарно-Карабулакском и Самойловском, а также по одному – в 12 других районах области.
Общее количество заболевших в регионе достигло 1 168. Выздоровели 239 пациентов.
ЕТ
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