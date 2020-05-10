Суровая статистика. Из 125 пациентов больницы в Коммунарке, находившихся на ИВЛ, выжили только 17

Аргументы Недели → Общество 13+

10 мая 2020, 19:44 [ «Аргументы Недели» ]

Совсем недавно главный врач Филатовской больницы Валерий Вечорко на своей странице в социальных сетях признался, что в последнее время «количество уходящих на ИВЛ прибавляется» и вот из Коммунарки приходит неутешительная статистика.

«У начальства один ответ:«Молчите!», но нашлись врачи, которые рассказали правду о том, что творится в корнавирусных больницах

Из 125 пациентов клиники, которые находились на ИВЛ, выжили только 17. «Проанализировано 125 законченных случаев использования ИВЛ. Успешное отлучение у 17», — написал Денис Проценко на своей странице в Facebook. То есть по данным медика, всего, 13,6% пациентов с COVID-19 пошли на поправку после применения искусственной вентиляции лёгких.