«Kоличество

Аргументы Недели → Общество 13+

4 мая 2020, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]

Валерий Вечорко – главврач Филатовской больницы на своей странице в Facebook публикует полную статистику по больным, которые находятся в стационаре, которая вовсе не является утешительной.

«Все устали. Всем хочется свежего воздуха. Особенно, когда за окном синее небо, яркое солнце и распускаются листья. Только ничего в нашей работе не поменялось. Ни количество пациентов, ни тяжесть течения болезни. Опасный вирус, коварный. По-прежнему, много тяжелых пациентов. Среди них много молодежи! И количество уходящих на ИВЛ прибавляется. Хочу сказать, что ИВЛ это не лечение, это способ поддержания жизнедеятельности организма», - пишет врач.

Именно в Филатовской больницы открыто отделение, где рожают женщины с подтвержденным диагнозом «коронавирус». По данным Валерия Вечорко, 100 из 933 пациентов с коронавирусом — беременные и недавно родившие женщины.