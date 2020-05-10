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В Саратовской области продлили ограничения из-за коронавируса. Идет рост числа заболеваний пневмонией

, 19:04 [ «Аргументы Недели» ]

В Саратовской области продлили ограничения из-за коронавируса. Идет рост числа заболеваний пневмонией
pixabay.com, средства защиты

В Саратовской области будет продлен режим самоизоляции и режим повышенной готовности до конца месяца – 31 мая. Об этом сегодня заявил председатель правительства региона Александр Стрелюхин во время заседания.

"К сожалению, на сегодняшний день заболевание инфекцией только увеличивается", - заявил Стрелюхин. "Тревожные цифры - это растущие суточные пневмонии. На сегодняшний день это 40. Это тревожные цифры, на это надо обратить внимание", - отметил он.

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на заседании отметил, что сейчас на лечении в больницах области находятся 625 пациентов с пневмонией, из них 40 поступили за последние сутки.

Министра Саратовской области Олесю Горячеву по ее собственной инициативе от занимаемой должности освободил глава региона Валерий Радаев. Решение об отставке было принято на фоне скандала с закупкой медицинских масок.

НС

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