Саратовского министра отправили в отставку после скандала с закупкой масок

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30 апреля 2020, 19:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: seun.ru, Олеся Горячева

Министра Саратовской области Олесю Горячеву по ее собственной инициативе от занимаемой должности освободил глава региона Валерий Радаев. Решение об отставке было принято на фоне скандала с закупкой медицинских масок.

Прокуратура региона начала проверку после того, как на сайте госзакупок появилась информация о планах приобрести на бюджетные средства 10 тысяч одноразовых нестерильных масок по 425 рублей за штуку. На этот факт обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее и. о. министра здравоохранения Саратовской области Олег Костин сообщил о том, что от исполнения обязанностей отстранен директор ОГУ «Саратовский аптечный склад» Сергей Горячев. Он является супругом руководителя аппарата губернатора Олеси Горячевой.