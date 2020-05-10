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В Таджикистане зарегистрировали рост заболевших COVID на 600 процентов

, 19:06 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: ВОЗ

В Таджикистане зарегистрировали рост заболевших COVID на 600 процентов
фото: pixabay.com

За одну неделю в Таджикистане количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 638 процентов. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения.

Рост на 638 процентов в Таджикистане произошел за последние семь дней. С чем это связано не уточняется.

До конца прошлого месяца Таджикистан показывал нулевую статистику по коронавирусу. Первые диагнозы были поставлены только 30 апреля. Тогда коронавирус был выявлен у 15 человек. На следующий день таджикские медики выявили еще столько же новых случаев.

В последующие дни кривая коронавирусной статистики в Таджикистане резко пошла вверх. За десять дней в этой стране количество заболевших увеличилось до 612 человек.

Первые смерти  от коронавируса в Таджикистане зарегистрированы 2 мая. Тогда умерли 2 человека. Сейчас известно уже о 20 умерших от COVID в этой стране.

Не исключено, что рост диагнозов связан с закрытием границ. Из-за коронавируса Россия была вынуждена закрыть кордоны. Граждане Таджикистана традиционно оставались в нашей стране с целью заработка. Возможно из-за коронавируса они были вынуждены уехать на родину.

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