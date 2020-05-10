Россия вышла на пятое место по коронавирусу

Аргументы Недели → Общество 13+

10 мая 2020, 18:34 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

антикоронавирусная обработка автомобиля на границе с Россией на фото автора

Российская Федерация занимает пятое место по количеству заразившихся COVID-19. Таковы данные ресурса Worldometers.

К вечеру воскресенья 10 мая в России было зарегистрировано уже 209 688 заразившихся коронавирусом. За одно только нынешнее воскресенье в стране заболели больше 11 тысяч человек. Заразившихся COVID-19 больше только в США, Испании, Италии и Великобритании.

Судя по последним данным, история с коронавирусом в России набирается обороты. По количеству новых диагнозов, Россия уступает только Соединенным Штатам. Американские медики сейчас ежедневно диагностируют по 25 — 30 тысяч новых случаев заражения COVID-19.

Несмотря на лидерство в коронавирусной статистике, российским медикам удается держать ситуацию на контроле. Смертность от COVID-19 в России не такая высокая. При почти 210 тысячах заболевших, умерло от коронавируса в нашей стране 1915 человек. Сейчас Владимир Путин рассматривает возможность продления нерабочих дней.

В целом, можно сказать, что человечество научилось справляться с новой болезнью. По последним данным от коронавируса излечились около полутора миллиона человек.