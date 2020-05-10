«У начальства один ответ:«Молчите!», но нашлись врачи, которые рассказали правду о том, что творится в корнавирусных больницах

Аргументы Недели → Общество 13+

10 мая 2020, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]

«Вирус молчания» - это фильм о том, что на самом деле происходит в российских больницах. Это правда, которую никогда не покажут на федеральных каналах.

У российского COVID-19 странная побочная реакция: врачи падают из окон, а чиновники рапортуют об успехах в борьбе с коронавирусом

«Ужас! Больно смотреть и жалко врачей до слез», «Смотрю и плачу. Мне страшно жить в этой стране», «Власть «убила» образование, медицину, науку. По всей России творится то же самое», «Жалко врачей и медсестер, которые пашут, не щадя себя. А вот всяких глав, типа Мясникова, Малышевой и прочих тварей, зажравшихся, их нужно переводить простыми врачами, а не захотят - пусть валят. Они себе нагребли», «Ужасно и очень страшно, но, к сожалению, это действительность. Я живу в в 40 км от Москвы, несколько моих знакомых сильно болеют, но никому не делали тестов на коронавирус и бесплатных лекарств никто не предлагал - не потому, что врачи плохие, а просто их нет», «Я медик! Все, что рассказано в этом видео - чистейшая правда! Самая важная и нужная отрасль для качественного жизнеобеспечения человека - медицина - в России уничтожена!», - только часть комментариев к фильму, в котором столько слез, боли и страха врачей, которые продолжают спасать жизни, и которых заставляют молчать.