Омбудсмен в сфере образования выступил против проведения ЕГЭ в этом году и предложил альтернативу

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10 мая 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Национальная служба новостей

ЕГЭ. Фото: kremlin.ru

Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский считает, что нельзя проводить единый государственный экзамен в этом году и назвал причины, по которым призывает отменить ЕГЭ для выпускников этого года.

Как считает Володарский, нельзя сейчас для школьников устраивать такую стрессовую ситуацию. Он считает, что нельзя устраивать ЕГЭ в период пандемии COVID-19.

У омбудсмена есть сомнения, что эпидемия коронавируса в РФ достигнет пика к середине июня. Володарский считает, что выпускникам нужно дать возможность поступать в высшие учебные заведения со своими аттестатами зрелости, как в былые времена.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что безопасно провести Единый государственный экзамен получится не ранее августа-сентября.