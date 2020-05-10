Челябинские врачи отметили День Победы в режиме онлайн

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10 мая 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Галина Новикова ]

Ольга Лопатина, главный врач МБУЗ ДГКБ №8. Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

По мнению главного врача челябинской детской клинической больницы № 8 Ольги Лопатиной, несмотря на отмену торжественных мероприятий, празднование Дня Победы вызвало только положительные эмоции.

Ольга Лопатина отметила, что пандемия коронавируса не могла не наложить отпечаток на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, но это нисколько не умаляет значимость подвига нашего народа и глубины эмоциональных переживаний.

«Всех нас охватывают радостные чувства, — рассказывает Ольга Викторовна. — Я бы сказала, что их не меньше, а даже больше по сравнению с прошлыми годами, когда мы отмечали День Победы на улицах и площадях нашего города. В этом году появились новые, уникальные форматы празднования, которые с годами могут стать традиционными, например, проекты «Окна Победы», «Поем двором». Они еще сильнее объединили россиян. Здорово, что люди выходят на балконы, поют песни, зажигают в окнах фонарики, свечи. Все это вызывает столько эмоций!

На онлайн-формат празднования переключились и сотрудники детской клинической больницы № 8. Все запланированные мероприятия прошли с большим успехом.

«Конечно, пришлось приложить определенные усилия для того, чтобы этот праздник стал еще более ярким, — говорит Ольга Лопатина. — Все мероприятия прошли в дистанционном формате благодаря современным техническим возможностям, но, как ни странно, это позволило охватить более широкий круг участников».

Сотрудники МБУЗ ДГКБ №8 приняли участие в конкурсе стихов, которые выкладывали в группе «ВКонтакте». Врачи предоставили стихи собственного сочинения. Не остались в стороне и маленькие пациенты больницы — они создавали рисунки на тему «Победа глазами детей». 12 мая при поддержке движения «Соцгород» состоится награждение участников проекта. Всем им вручат призы и подарки.

Поздравили и ветеранов. Дети медиков разместили фотографии своих прадедов и прапрадедов в социальных сетях, читали стихи, пели песни. Ветеранам больницы через родственников передали подарки и угощения.

«Конкурсы выявили огромного количество талантов и вызвали самые восхитительные отзывы, — отметила Ольга Лопатина. — Глубину этих эмоций очень трудно передать. Формат праздника стал более разнообразным, коронавирус ни в коей мере не смог отменить этот праздник. День Победы состоялся. Было все – и «Бессмертный полк» в онлайн, и поздравления, и конкурсы, и песни, и рисунки. Этот позитивный праздничный настрой сохраняется до сих пор».