Синоптики сообщили, что в Москву идет кратковременное потепление до +25 градусов

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10 мая 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

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Синоптики предупредили о значительном, но кратковременном потеплении в московском регионе в ближайшие дни.

Анатолий Цыганков, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета, рассказал, что 12 мая в Москве воздух прогреется до 25 градусов.

Как объяснил синоптик, сейчас циклон стоит в районе Нижнего Новгорода, фронты проходят Владимирскую область и немного цепляют восток, северо-восток Московской области. Сегодня, 10 мая, возможны кратковременные дожди. В последующий день циклон потихоньку начнет уходить.

Начнется плавное потепление. По прогнозу на понедельник, 11 мая: ночью — тепло, +7...+9 °С, днём — +18...+20 °. Следующая ночь ожидается еще теплее - +12 °С. Днём температура воздуха будет достаточно комфортной - 20 - 24 градуса. Но это будет такое кратковременное потепление. Уже к вечеру подойдет холодный атмосферный фронт, прогремят грозы, и уже за фронтом на среду ожидается похолодание.

Синоптики прогнозируют существенное похолодание в столичном регионе после майских праздников, с середины следующей недели.