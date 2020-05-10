В Якутии сняли часть ограничений

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10 мая 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Якутии власти региона приняли решение о начале поэтапного снятия введенных из-за коронавируса ограничений. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев.

Он заявил, что часть ограничений с 23 апреля была отменена в Арктике, в сельских районах и труднодоступных местах. Теперь, с 10 мая, «снимаются все ограничения, только на мероприятия можно собираться не более 50 человек».

Что касается крупных городов, таких как Якутск, Жатай, Тикси, Нерюнгри, Ленска, Покровска и т.д., то самоизоляция продлена до конца мая. При этом разрешено возобновить работу ателье, химчисток и прочих организаций, предоставляющих бытовые услуги, где нет прямого контакта с людьми. Кроме того, можно выходить на улицу для занятий спортом.

«С 12 мая отменяется карантин в Алдане, где ситуация стабилизировалась, но в городе будет продолжен режим самоизоляции, как и во всем районе», - добавил Никитин.