Коронавирус на Чаяндинском месторождении открыл большие региональные и федеральные проблемы

Аргументы Недели → Общество 13+

30 апреля 2020, 11:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: соцсети

В Якутии возникновение проблемы с коронавирусом и акциями протеста рабочих связывают со спецификой вахтового производства, которое предполагает постоянную миграцию людей и не предполагает большого влияния со стороны регионального руководства.

С этим согласен якутский общественник, правозащитник Степан Петров. По его словам, Чаяндинское - одно из месторождений, которые разрабатывают крупные федеральные компании, и Якутия к нему имеет минимальное отношение.

«Коронавирус открыл очень большие региональные и федеральные проблемы: к сожалению, в разработке месторождений местные компании и местные трудовые ресурсы принимают минимальное участие», – говорит Петров.

Якутия в данный момент находится на 64-м месте среди регионов России по количеству зараженных коронавирусом, но ситуация внутри региона сильно. Например, в городе Алдан с населением больше 20 тысяч человек, пришлось устанавливать не режим самоизоляции, а карантин с привлечением Росгвардии – вблизи городка располагается золотодобывающее предприятие.

«Встает вопрос, не ждать ли обострения ситуации на других подобных предприятиях?», – отмечает правозащитник.

Чаяндинское месторождение и другие – это стратегические предприятия, работа которых заточена на экспорт газа в Китай.

«Естественно, руководство компании должно было уделить должное внимание происходящему и обеспечивать безопасность работы, считает общественник.