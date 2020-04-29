Недовольства и волнения. Опасная ситуация с коронавирусом в Якутии

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29 апреля 2020, 21:07 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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На данный момент про Якутию нельзя сказать ничего хорошего. Речь идёт конечно же не о самой автономной республике, а о непосредственной ситуации с Covid-19.



В самом Якутске уже скончались 2 человека. Это были пожилые люди в очень тяжёлом состоянии, подключённые к аппаратам ИВЛ. Всего в регионе зафиксировано 183 случая инфицирования. К счастью, есть и выздоровевшие, и их уже 25 человек. Но ситуация остаётся весьма опасной не только в плане здравоохранения, но и в политико-экономическом плане. Политический вопрос в Якутии до сих пор остаётся открытым. Люди во многом не поддерживают действия верховного правительства.



28 апреля в районе Чаяндинского месторождения вспыхнул настоящий бунт. Митинг устроили рабочие из вахтового посёлка. Они говорили про отвратительное отношение со стороны руководства, полнейшее отсутствие масок и ужасающие условия проживания. Само местное население крайне недовольно действиями российских вышестоящих лиц. По словам якутов, правительство совершенно не защищает никого от коронавируса, не организовывает должные выплаты и не желает помогать людям, а ситуация с охраной здоровья – сущее бедствие. Растёт число противников российской формы капитализма. Люди считают, что нынешняя экономика в стране ни на что не годная, и после пандемии нам всем потребуются кардинальные перемены к лучшему. Растёт также и количество оппозиционеров, недовольных действиями властей.



