Судя по данным о перелетах частных самолетов, некоторые российские миллиардеры самоизолировались за границей

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10 мая 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Forbes

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Судя по данным о перелетах частных самолетов, некоторые российские миллиардеры самоизолировались не на родине, не в своих российских поместьях, а за границей.

Сведения о перелетах частных самолетов представителей отечественного бизнеса, входящие в списка Forbes, свидетельствуют, что некоторые российские миллиардеры предпочли уединиться в Европе, США, Объединенных Арабские Эмиратах, на Карибских островах и даже в Узбекистане.

В Швейцарии сейчас могут находиться пять российских олигархов. Самолеты миллиардеров начали прилетать в Швейцарию в середине февраля. По информации заместителя гендиректора «Transparency International» Ильи Шуманова, с 15 февраля в Швейцарии припаркован частный самолет Дмитрия Рыболовлева, в этой европеской стране с середины марта остаются бизнес-джеты Алишера Усманова, основного акционера АФК «Система» Владимира Евтушенкова, основной владельца «Фосагро» Андрея Гурьева и Виктора Вексельберга. Алишер Усманов самоизолировался в Ташкенте.

Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий и бизнесмен Владимир Потанин самоизлировались в Германии. Частный самолет Романа Абрамовича был замечен в аэропорту островного государства Антигуа и Барбуда еще 16 марта.

В британской столице, в Лондоне, скрылись от коронавирусной инфекции семеро российских миллиардеров, шестеро – в США, а двое в эмирате Дубай.

Но все-таки более половины из 78 опрошенных Forbes мультимиллионеров, 50 богачей, остаются в России. В качестве места своей изоляции большинство из них предпочли Подмосковье. Так недалеко от Москвы находится Алексей Мордашов.

Отметим, модель Виктория Лопырева взбесила своих подписчиков в Инстаграм, давая советы по самоизоялции из ОАЭ.

В Москве и Санкт-Петербурге режим самоизоляции продлен до 31 мая.