Судя по данным о перелетах частных самолетов, некоторые российские миллиардеры самоизолировались за границей

Судя по данным о перелетах частных самолетов, некоторые российские миллиардеры самоизолировались не на родине, не в своих российских поместьях, а за границей.
Сведения о перелетах частных самолетов представителей отечественного бизнеса, входящие в списка Forbes, свидетельствуют, что некоторые российские миллиардеры предпочли уединиться в Европе, США, Объединенных Арабские Эмиратах, на Карибских островах и даже в Узбекистане.
В Швейцарии сейчас могут находиться пять российских олигархов. Самолеты миллиардеров начали прилетать в Швейцарию в середине февраля. По информации заместителя гендиректора «Transparency International» Ильи Шуманова, с 15 февраля в Швейцарии припаркован частный самолет Дмитрия Рыболовлева, в этой европеской стране с середины марта остаются бизнес-джеты Алишера Усманова, основного акционера АФК «Система» Владимира Евтушенкова, основной владельца «Фосагро» Андрея Гурьева и Виктора Вексельберга. Алишер Усманов самоизолировался в Ташкенте.
Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий и бизнесмен Владимир Потанин самоизлировались в Германии. Частный самолет Романа Абрамовича был замечен в аэропорту островного государства Антигуа и Барбуда еще 16 марта.
В британской столице, в Лондоне, скрылись от коронавирусной инфекции семеро российских миллиардеров, шестеро – в США, а двое в эмирате Дубай.
Но все-таки более половины из 78 опрошенных Forbes мультимиллионеров, 50 богачей, остаются в России. В качестве места своей изоляции большинство из них предпочли Подмосковье. Так недалеко от Москвы находится Алексей Мордашов.
Отметим, модель Виктория Лопырева взбесила своих подписчиков в Инстаграм, давая советы по самоизоялции из ОАЭ.
В Москве и Санкт-Петербурге режим самоизоляции продлен до 31 мая.