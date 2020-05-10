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Власти Санкт-Петербурга решили продлить ограничения

, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Санкт-Петербурга решили продлить ограничения
Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге приняли решение продлить в регионе режим повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Ограничения в регионе продлили до конца мая. При этом с завтрашнего дня жители города должны в обязательном порядке носить перчатки и маски в общественном транспорте и в магазинах.

Отмечается, что с 12 мая в регионе также разрешат возобновить работу строительным и промышленным предприятиям.

Ранее вирусолог оценил решение Роспотребнадзора открыть небольшие непродовольственные магазины.

АБ

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