Власти Санкт-Петербурга решили продлить ограничения

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10 мая 2020, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге приняли решение продлить в регионе режим повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Ограничения в регионе продлили до конца мая. При этом с завтрашнего дня жители города должны в обязательном порядке носить перчатки и маски в общественном транспорте и в магазинах.

Отмечается, что с 12 мая в регионе также разрешат возобновить работу строительным и промышленным предприятиям.

Ранее вирусолог оценил решение Роспотребнадзора открыть небольшие непродовольственные магазины.