Власти Санкт-Петербурга решили продлить ограничения

В Санкт-Петербурге приняли решение продлить в регионе режим повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Ограничения в регионе продлили до конца мая. При этом с завтрашнего дня жители города должны в обязательном порядке носить перчатки и маски в общественном транспорте и в магазинах.
Отмечается, что с 12 мая в регионе также разрешат возобновить работу строительным и промышленным предприятиям.
Ранее вирусолог оценил решение Роспотребнадзора открыть небольшие непродовольственные магазины.