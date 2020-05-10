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В МВД ответили, правда ли в стране увеличились случаи домашнего насилия

, 09:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В МВД ответили, правда ли в стране увеличились случаи домашнего насилия
Фото: соцсети

В МВД рассказали, действительно ли во время режима самоизоляции в России участились случаи насилия в семье. Согласно данным ведомства, домашнее насилие занимает 1,4% от всех правонарушений.

Отмечается, что по итогам первого квартала текущего года число подобных преступлений снизилось на 13%. «Согласно статистическим данным, роста правонарушений, совершённых в семейно-бытовой сфере, не наблюдается», - заявили в МВД.

В ведомстве добавили, что, в сравнении с прошлогодними показателями, в этом году число жалоб значительно снизилось. К примеру, в апреле количество случаев семейного насилия уменьшилось почти на четверть.

АБ

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