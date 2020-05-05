Москалькова предложила отменить спецпропуска для жертв домашнего насилия

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5 мая 2020, 09:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Татьяна Москалькова. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Anatoly Lomokhov

В России из-за длительной самоизоляции участились случаи насилия в семье. В свете этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила отменить пропускной режим для жертв домашнего насилия.

Москалькова отметила, что жертвы домашних тиранов должны иметь возможность свободно покинуть дом, чтобы обратиться за помощью. Она добавила, что посещение центров спасения жертв насилия нельзя воспринимать как нарушение режима самоизоляции.

«Женщины сообщают, что в связи с режимом самоизоляции они не могут прийти в органы внутренних дел, чтобы подать заявление, а если приходят, то их, как правило, не принимают», - считает Москалькова.