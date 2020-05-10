Что делать, если персональные данные попали в открытый доступ

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10 мая 2020, 07:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Фото: pixabay.com

Утечка персональных данных в Интернет может грозить большими рисками. Иногда в целях безопасности приходится даже менять паспорт, рассказал эксперт Вячеслав Косаков.

Специалист посоветовал в случае утечки данных сразу же подать жалобу в контролирующие органы, а также максимально снизить возможные риски. В некоторых случаях для этого приходится менять документы, отметил он.

«Спам-сообщения и многочисленные звонки от неизвестных номеров, безусловно, являются знаком того, что ваши данные попали в открытый доступ. Но проверить наличие утечки можно и без этого: стоит лишь набрать данные в поисковике и посмотреть результаты», - объяснил Косаков.