Шеф-повар рассказал, как выбирают продукты для Кремля

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10 мая 2020, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Бывший повар Кремля Игорь Бухаров рассказал, какие проверки проходят продукты для президентского стола и как готовят еду для главы государства. По словам Бухарова, готовить приходится в присутствии санитарного врача или на специальной кухне Федеральной службы охраны.

Также он рассказал, что все продукты изначально проходят проверку в лаборатории. Повар отметил, что иногда не все продукты получали одобрение, а потому приходилось срочно переделывать меню.

«Приходят продукты, которые имеют сертификаты соответствия, но все равно партия отправляется на проверку в лабораторию ФСО. И иногда получалось, что она забраковывалась, приходилось быстро что-то менять на ходу», - признался кулинар.