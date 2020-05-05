Шеф-повар Кремля объяснил, почему Путин на 9 мая не ест горячие блюда

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5 мая 2020, 12:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Шеф-повар Кремля Анатолий Галкин рассказал, что на приеме по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне президент России Владимир Путин почти никогда не добирается до горячих блюд.

«Как правило, первые лица до горячего никогда не доходят. Тосты, обход гостей, обход ветеранов - как правило, они просто делают вид, что едят, честно сказать. Никогда, никогда ни один президент за этим столом не сидел и не съедал закуску, горячую закуску, второе блюдо», - сказал Галкин.

Повар отметил, что праздничное меню составляется таким образом, чтобы оно было по вкусу ветеранам. На стол стараются не подавать жесткую еду, а вместо больших пирогов выбирают маленькие «на два укуса».