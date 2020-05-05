Шеф-повар Кремля рассказал о кулинарных предпочтениях российских лидеров

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5 мая 2020, 09:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Шеф-повар Кремля Анатолий Галкин рассказал, что предпочитали есть российские лидеры. Он вспомнил о кулинарных предпочтениях Брежнева, Горбачева, Ельцина и действующего президента страны Владимира Путина.

Галкин отметил, что списка «запретных» продуктов не существует – все зависит от предпочтений главы государства. К примеру, Леонид Брежнев любил дичь, тогда как Михаил Горбачев «этого терпеть не мог». Шеф-повар вспомнил и о том, что Борис Ельцин, несмотря на свою «всеядность», достаточно холодно относился к морским деликатесам, потому их старались не подавать.

«Владимир Владимирович Путин — тут ничего сверхъестественного, он любит хорошие котлеты, баранину, телятину, может и рыбы съесть кусочек. В любом случае, они такие же люди, как и мы с вами», - рассказал кулинар о вкусах нынешнего российского лидера Владимира Путина.