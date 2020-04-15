Шеф-повар рассказал, какие блюда опасно заказывать на дом

Шеф-повар Владимир Мухин рассказал, от какой еды следует отказаться на время самоизоляции и не заказывать ее на дом. По его словам, некоторые блюда могут оказаться несвежими, поэтому их лучше избегать.
Мухин рекомендовал не заказывать домой блюда азиатской кухни из сырой рыбы. Шеф-повар предупредил, что без опаски такую еду можно заказывать только в ресторанах, с качеством которых вы уже знакомы. «Можно заказывать все, что можно термообрабатывать», - отметил он.
Ранее из-за пандемии коронавируса в России разрешили кафе и ресторанам работать только на доставку и вынос.