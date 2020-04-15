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Шеф-повар рассказал, какие блюда опасно заказывать на дом

, 15:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Шеф-повар рассказал, какие блюда опасно заказывать на дом
Фото: pixabay.com

Шеф-повар Владимир Мухин рассказал, от какой еды следует отказаться на время самоизоляции и не заказывать ее на дом. По его словам, некоторые блюда могут оказаться несвежими, поэтому их лучше избегать.

Мухин рекомендовал не заказывать домой блюда азиатской кухни из сырой рыбы. Шеф-повар предупредил, что без опаски такую еду можно заказывать только в ресторанах, с качеством которых вы уже знакомы. «Можно заказывать все, что можно термообрабатывать», - отметил он.

Ранее из-за пандемии коронавируса в России разрешили кафе и ресторанам работать только на доставку и вынос.

АБ

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