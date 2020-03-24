Уральский бизнесмен объявил о колоссальных убытках ресторанного бизнеса из-за коронавируса

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24 марта 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: Pixabay

Владелец одного из екатеринбургских ресторанов Олег Ананьев заявил о готовности закрыть бизнес.

Убытки возникли из-за изоляции горожан, связанной с профилактикой нераспространения коронавируса. По мнению ресторатора, в аналогичной ситуации находятся и другие собственники кафе и ресторанов.

Ананьев подсчитал, что долги за электроэнергию уже составляют 300 тысяч рублей, аренда – еще 400 тысяч рублей. Таким образом, к апрелю будет миллион рублей. По его словам, ситуация становится хуже с каждой неделей.

«Залы пустые. Мы надеялись, что покроем убытки в марте, но он оказался еще хуже», – рассказал ресторатор.

Ране сообщалось, что в России выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом.