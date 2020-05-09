В Facebook объяснили, почему удаляли фотографии с советским знаменем над Рейхстагом

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9 мая 2020, 22:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Водружение советского знамени над Рейхстагом

В Facebook объяснили, по какой причине были удалены публикации со снимком, на котором запечатлено водружение советского знамени над Рейхстагом. Ранее пользователи заметили, что из соцсети исчезают подобные посты.

«Этот контент был удален по ошибке нашими автоматизированными инструментами выявления нарушений и теперь восстановлен. Мы приносим извинения пользователям за любые возникшие в связи с этим неудобства», - заявили в Facebook.

В компании добавили, что сейчас некоторые сотрудники не выходят на работу из-за коронавируса, а потому проверка публикаций может проводиться менее качественно.