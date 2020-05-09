Губернатор Санкт-Петербурга рассказал об отце, вернувшемся с войны после двух похоронок

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9 мая 2020, 22:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото: vk.com/a_beglov

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что его отец вернулся с войны после двух похоронок. По словам Беглова, его мать получала известия о смерти супруга в 1941-м и 1944-м годах.

Воспоминаниями глава города поделился на своей странице в социальной сети. В его семье многие участвовали в войне, а 22 человека не вернулись с фронта. «В нашей многодетной семье 6 из 8 детей были названы в честь наших погибших родных», - рассказал Беглов.

Голливудская звезда Милла Йовович поздравила всех с Днем Победы и рассказала о своих родных, участвовавших в войне, опубликовав фотографии, награды, документы тех времен.