В МВД ответили, является ли проживание не по адресу регистрации нарушением самоизоляции

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9 мая 2020, 19:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: соцсети

Столичные полицейские объяснили, является ли нарушением прохождение самоизоляции не по месту регистрации и грозит ли за это административная ответственность.

В ГУ МВД России по Москве рассказали, что россияне могут во время действия режима всеобщей самоизоляции проживать не по месту регистрации, административной ответственности за это не последует.

«При соблюдении гражданами установленного указом порядка передвижения по городу Москве различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения», - объяснили в ведомстве.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, в каком порядке будут проводиться снятия ограничений.